Milan: Ibra salta anche la Lazio ed è in dubbio per la Samp

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione di Pioli nemmeno per il match di Coppa Italia di mercoledì contro la Lazio a San Siro in quanto non ha ancora smaltito l'infiammazione al tendine d'Achille patita contro la Juventus. L'attaccante svedese, che continua a lavorare in palestra, è in dubbio anche per la sfida di campionato contro la Sampdoria. "Pazienza" ha twittato Ibra a corredo di un video in cui fa addominali avvinghiato con i piedi a un sacco da pugilato.