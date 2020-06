Milan, Ibra al Duomo di notte: "La casa del Signore"

SU INSTAGRAM

Una semplice foto da 350mila like e oltre 2500 commenti nella prima ora di pubblicazione sul proprio profilo Instagram. Il Milan si prepara a tornare in campo in campionato, lunedì alle 19.30 contro il Lecce, senza il suo leader Zlatan Ibrahimovic, ma i riflettori sono sempre tutti puntati sull'attaccante svedese. "House of the Lord" ("La Casa del Signore") è il messaggio che accompagna la foto di Ibra, a braccia aperte di fronte al Duomo, postata pochi minuti dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. Il Milan cerca una qualificazione europea

Un'immagine che ha letteralmente incendiato i tifosi rossoneri sui social, che hanno commentato in migliaia chiedendo tutti la stessa cosa: "Resta a Milano". Il futuro del centravanti svedese, che al momento è bloccato dalla lesione al polpaccio del 25 maggio scorso e che verosimilmente riuscirà a rientrare soltanto per la gara del 28 giugno contro la Roma, però sembra segnato: resterà fino al termine della stagione e poi con ogni probabilità dirà addio, perché il nuovo progetto sportivo che partirà il prossimo anno non prevede la sua presenza. In attesa di vedere come andrà a finire, i tifosi rossoneri gli lanciano un appello: "Portaci in Champions League".

Vedi anche Milan Milan, tutta la dirigenza a Milanello: colloquio con Pioli a fine allenamento