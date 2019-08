Milan, i segreti della cucina con Michele Persechini

"Ancelotti è un grande gourmet, Capello non voleva i fiori sul tavolo mentre non togliete a Romagnoli i rigatoni al ragù alla vigilia di una partita", questi alcuni aneddoti raccontati dallo storico cuoco del Milan Michele Persechini che segue la squadra in ogni trasferta. Simpatico anche il ricordo della spaghettata alle cinque del mattino dopo la vittoria della Champions League ad Atene nel 2007 con tanto di tuffo in piscina non previsto. Viaggio all'interno della cucina rossonera tutto da gustare.