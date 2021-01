Milan, gruppo solido e il rinnovo di Calhanoglu come regalo

L'ANALISI

Altra grande prova di maturità superata da questo giovane Milan che vola ai quarti di Coppa Italia. Ancora una volta si è vista la forza del gruppo di Pioli dove tutti sono al servizio della squadra. È giusto sottolinearlo sempre perché è quello che al momento sta facendo la differenza in casa rossonera. Gli esempi sono lampanti, vedi Calabria che reinventato centrocampista centrale è stato tra i migliori contro il Torino oppure Kalulu che si è diviso tra fascia sinistra e il centro dell'area. Sacrificio e sorrisi.

Tutto gira a meraviglia e anche per Maldini e Massara sarà difficile migliorare questo gruppo nell'attuale sessione di mercato. Prima di tutto, però, c'è da chiudere con Hakan Calhanoglu la questione del rinnovo. C'è ottimismo da parte di tutti e oggi potrebbe essere il giorno decisivo con l'incontro con il procuratore del turco. Dopo il rigore decisivo contro il Toro, la firma sarebbe il giusto regalo per tutto il mondo Milan.

Per quanto riguarda, invece, il difensore si sta valutando ancora Mohamed Simakan come ammesso da Maldini nonostante l'infortunio. I rossoneri potrebbero così ottenere uno sconto ed è previsto un confronto tra i medici delle due squadre per capire le reali condizioni del giovane.