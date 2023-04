Milan, Giroud torna in gruppo: pronto per lo scontro diretto con la Roma

MILAN

L'attaccante ha smatito la contusione al polpaccio e all'Olimpico sarà a dispozione di Pioli

© Getty Images Buone notizie per Stefano Pioli in vista del big match per la zona Champions contro la Roma. Dopo le sedute personalizzate degli ultimi giorni, Olivier Giroud si è infatti allenato con il resto della squadra a Milanello. Smaltita la contusione al polpaccio, l'attaccante francese sarà a disposizione per la trasferta di sabato all'Olimpico. Un rientro preziosissimo per i rossoneri, che potranno dunque contare anche su Giroud nello scontro diretto contro gli uomini di Mourinho per un posto tra le prime quattro.



Archiviati i fastidi al polpaccio e al tendine dopo le fatiche di Champions, giovedì mattina la punta francese è tornata in gruppo e ha iniziato a preparare la gara contro la Roma insieme al resto dei compagni. Col recupero di Giroud, Pioli avrà tutti i titolari a disposizione per delicatissima trasferta all'Olimpico e potrà utilizzare il suo bomber di riferimento al centro dell'attacco. Gli unici non arruolabili restano infatti Pobega, alle prese con una frattura alle costole e Ibrahimovic, fermo invece per il problema al polpaccio.