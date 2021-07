Milan, Giroud pronto a sfidare la maledizione del 9

Olivier Giroud è pronto a sfidare la maledizione del 9. Il francese è destinato a portare sulle spalle il numero che era stato di Inzaghi e che, da quando Superpippo si è ritirato, è sempre stato associato a esperienze in gran parte fallimentari: da Torres a Mandzukic, da Lapadula a Piatek, da André Silva a Higuain, nessuno dei centravanti che hanno indossato la 9 rossonera è mai riuscito a lasciare il segno e a scrivere pagine importanti di storia. Giroud vuole provarci, come testimonia il fatto che la sua casacca col 9 sia già in vendita sul sito ufficiale rossonero, che sia la volta buona?