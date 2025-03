Milan, la caviglia di Gimenez non preoccupa: contro il Napoli ci sarà

LE PAROLE GIMENEZ DOPO LA VITTORIA IN NATIONS LEAGUE

Prima di rientrare in Italia, Gimenez ha rilasciato qualche dichiarazione relativa al successo in CONCACAF Nations League contro Panama. "È la più bella sensazione essere campione, mi sento benissimo. Abbiamo vinto la Nations League, il Messico è tornato a essere competitivo laureandosi campione - ha detto l'attaccante del Milan -. Abbiamo giocato dando il meglio in ogni ruolo e in ogni partita". "La coppia con Jimenez? E' stato pazzo perché non ci siamo mai allenati insieme, ma siamo giocatori di calcio e dobbiamo essere in grado di giocare in qualsiasi formazione - ha aggiunto -. E' un onore per me giocare con lui, ci siamo capiti molto bene in campo. Il Messico è tornato". Poi ancora qualche battuta attraverso il suo profilo Instagram "Campioni della Nations League!! Grazie per tutto il supporto incondizionato - ha scritto Gimenez citando anche San Paolo -. E quello che fate, fatelo con il cuore, come per Dio e non per gli uomini; sapendo che da Dio riceverete la ricompensa. Colossesi 3 : 23 - 24".