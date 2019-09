Milan, Giampaolo: "Inter più esperta, ci siamo disuniti dopo il gol"

QUI MILAN

Dopo la sconfitta nel derby, Giampaolo analizza la gara concentrandosi sul primo gol, episodio chiave del match. "Abbiamo iniziato la gara con qualche titubanza, poi ci siamo ripresi e abbiamo giocato alla pari nel primo tempo - ha spiegato il tecnico del Milan -. Poi il gol ha rotto l'equilibrio e ci siamo disuniti, reagendo in maniera disordinata ed emotiva, non matura". "L'Inter ha qualcosa in più in termini di esperienza - ha aggiunto -. Leao mi è piaciuto, è agile e ha i numeri".

"Eravamo riusciti a colmare questo gap con i nerazzurri in termini di vissuto di alcuni giocatori - ha continuato il tecnico rossonero -. Poi abbiamo subito gol su un calcio piazzato e abbiamo avuto una reazione sbagliata. Nel complesso della gara comunque il Milan c'è stato". "Non mi è piaciuta la reazione disordinata ed emotiva, con giocatori che andavano in zone che non erano di loro competenza - ha aggiunto Giampaolo -. Poi in queste situazioni si creano spazi e ci si espone alle ripartenze". "Giocando alti qualche rischio dobbiamo correrlo, ma è una scelta che dobbiamo fare con i giocatori che abbiamo - ha proseguito, analizzando la gara -. La squadra mi è piaciuta e abbiamo avuto il coraggio di salire e stare alti, subendo pochi cambi di gioco", Infine ancora qualche parola su Leao: "E' agile, ha numeri ed è veloce. Ho pensato si utilizzarlo per provare a far male alla difesa a tre dell'Inter. Deve ancora crescere, ma non è uno timido. Ha personalità".