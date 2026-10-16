La Lega Serie A presenta la 2ª edizione di "A Tutta Classe": entra anche Italian Football Cup

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Lega Calcio Serie A presenta la seconda edizione di “A Tutta Classe”, un progetto articolato in 6 tornei calcistici rivolti a diverse fasce d’età, che utilizza lo sport come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Per la stagione sportiva 2026/27 “A Tutta Classe” evolve e amplia i propri orizzonti, rafforzando il coinvolgimento degli studenti degli istituti liceali, aprendo le porte al mondo universitario e assumendo una nuova dimensione internazionale con il coinvolgimento delle scuole in Senegal.
Il filo conduttore di tutti i 6 tornei resta quello di rendere il calcio sempre più accessibile, valorizzandone la capacità di trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come correttezza, impegno, inclusione, lavoro di squadra e rispetto delle regole, dentro e fuori dal campo, a scuola come nella vita quotidiana.
Accanto alle tre iniziative già presenti nella prima edizione - la Coppa Paolo Mantovani, il Campionato ragazzi CSI e l’Alpha League -, entrano nel progetto altri tre tornei: Italian Football Cup, UniCup e Sénégol.
LE CONFERME
Elementari: la Coppa Paolo Mantovani, promossa dalla Fondazione Coppa Paolo Mantovani, interesserà 211 scuole primarie della Liguria e del Basso Piemonte.
Medie: il Campionato CSI Ragazzi, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, coinvolgerà 3.360 scuole medie di tutta Italia, con tornei di calcio a 5, a 7 e a 11, previsti nel mese di giugno 2027.
Superiori: il torneo Alpha League si allarga, coinvolgendo 126 istituti liceali delle 17 città della Serie A Enilive 2026/2027 e oltre 2.500 studenti, con un torneo di calcio a 11 che si svolgerà nei weekend di maggio 2027 e culminerà nella finale di giugno allo stadio Tardini di Parma, in occasione del Festival della Serie A. Si giocherà in impianti iconici, tra cui lo Juventus Training Center e l’Arena Civica di Milano.
NOVITÀ
Superiori: Il mondo delle scuole superiori si amplia raggiungendo nuove realtà territoriali con l’Italian Football Cup, iniziativa che dal 2022 porta il calcio nelle scuole italiane raggiungendo 15 città e ha organizzato 800 gare ufficiali. Parteciperanno 240 istituti liceali di tutta Italia, favorendo ulteriormente le opportunità di partecipazione e di incontro attraverso lo sport e includendo tante città non raggiunte dall’Alpha League, tra le quali Padova, Mantova, Treviso, Vicenza, Ferrara.
Università: la nuova edizione di “A Tutta Classe” allarga il proprio raggio d’azione anche al mondo universitario con l’UniCup, il Campionato Universitario Nazionale di calcio a 7 pensato per completare il percorso educativo del progetto. Sono previste 150 squadre e 1.500 studenti provenienti da università con sede nelle città della Serie A Enilive 2026/2027, con una affascinante final four a Napoli in occasione dell’America’s Cup.
Estero: la dimensione internazionale rappresenta un altro importante sviluppo di “A Tutta Classe”. Con Sénégol il progetto raggiunge il Senegal, grazie alla sinergia tra Associazione Calcio Dilettante, Solidarietà APS e Lega Calcio Serie A, con l'obiettivo di portare nel Paese africano interventi di supporto umanitario e formazione calcistica grazie al torneo di calcio a 5 "Senegol School Cup". Saranno coinvolte 199 scuole elementari delle città di Mbour, Malicounda e Saly, per un totale di 1530 classi e oltre 120.000 alunni.
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La Lega Calcio Serie A supporterà tutte e sei le iniziative mettendo a disposizione i materiali da gioco, a partire dal kit “Keep Racism Out”, ormai da tre anni divisa dei bambini che accompagnano in campo i calciatori della Serie A Enilive durante il cerimoniale di gara prima del fischio di inizio. Saranno forniti anche i palloni Puma, le fasce ufficiali da Capitano, oltre a premi istituzionali dedicati ai migliori calciatori dei tornei ispirati a quelli assegnati ai campioni della Serie A Enilive.
"Con la seconda edizione di ‘A Tutta Classe’ vogliamo compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di avvicinamento della Lega Calcio Serie A alle nuove generazioni, accompagnando i ragazzi in un percorso di crescita che dalla scuola si estende all’università e raggiunge anche contesti internazionali – ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli -. Crediamo che lo sport abbia una responsabilità importante nella formazione dei giovani, insegnando il rispetto delle regole, il valore dell’impegno e la capacità di lavorare insieme. Con il coinvolgimento delle scuole, delle università e dei nostri partner, vogliamo contribuire a rendere questi principi un’esperienza concreta, dentro e fuori dal campo. L’obiettivo è fare in modo che ‘A Tutta Classe’ non sia soltanto un progetto sportivo, ma un percorso di crescita e inclusione capace di lasciare un segno nelle comunità e nella vita dei ragazzi".
L’intera iniziativa sarà raccontata attraverso Radio TV Serie A e i canali social di Lega Calcio Serie A, mentre contribuiranno a dare un supporto logistico e organizzativo anche partner istituzionali, tra cui Frecciarossa.
Con “A Tutta Classe” la Lega Calcio Serie A rinnova così il proprio impegno a favore delle nuove generazioni, valorizzando il calcio come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. Un progetto che parte dalle scuole, raggiunge le università e si apre a nuovi Paesi, con l’obiettivo di trasmettere attraverso lo sport valori destinati ad accompagnare i ragazzi anche nella vita quotidiana.