La Lega Serie A presenta la 2ª edizione di "A Tutta Classe": entra anche Italian Football Cup

NOVITÀ

Superiori: Il mondo delle scuole superiori si amplia raggiungendo nuove realtà territoriali con l’Italian Football Cup, iniziativa che dal 2022 porta il calcio nelle scuole italiane raggiungendo 15 città e ha organizzato 800 gare ufficiali. Parteciperanno 240 istituti liceali di tutta Italia, favorendo ulteriormente le opportunità di partecipazione e di incontro attraverso lo sport e includendo tante città non raggiunte dall’Alpha League, tra le quali Padova, Mantova, Treviso, Vicenza, Ferrara.

Università: la nuova edizione di “A Tutta Classe” allarga il proprio raggio d’azione anche al mondo universitario con l’UniCup, il Campionato Universitario Nazionale di calcio a 7 pensato per completare il percorso educativo del progetto. Sono previste 150 squadre e 1.500 studenti provenienti da università con sede nelle città della Serie A Enilive 2026/2027, con una affascinante final four a Napoli in occasione dell’America’s Cup.

Estero: la dimensione internazionale rappresenta un altro importante sviluppo di “A Tutta Classe”. Con Sénégol il progetto raggiunge il Senegal, grazie alla sinergia tra Associazione Calcio Dilettante, Solidarietà APS e Lega Calcio Serie A, con l'obiettivo di portare nel Paese africano interventi di supporto umanitario e formazione calcistica grazie al torneo di calcio a 5 "Senegol School Cup". Saranno coinvolte 199 scuole elementari delle città di Mbour, Malicounda e Saly, per un totale di 1530 classi e oltre 120.000 alunni.