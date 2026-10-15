MILAN

Amorim: "Abbiamo controllato la partita e fatto anche gol"

Il tecnico rossonero dopo la vittoria di Salisburgo: "Cisse non mi deve nulla, si sta prendendo il suo spazio"

15 Ott 2026 - 21:17
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Il Milan trova in Europa League le risposte che cercava e la netta vittoria di Salisburgo ridà morale ai rossoneri in vista del ritorno in campo in campionato dopo l'amaro pareggio col Sassuolo. Anche Ruben Amorim si mostra più sereno dopo le critiche degli ultimi giorni. "Oggi abbiamo controllato la partita e fatto anche gol. In realtà, abbiamo giocato meglio in altre partite, ma stavolta siamo stati solo più precisi. Le rotazioni sono fondamentali visto il calendario, è importante che tutti capiscano di poter giocare", ha detto il tecnico portoghese. Su Cisse: "Non mi deve nulla, si sta prendendo il suo spazio".

"Con queste partite, i giocatori credono di più in loro stessi, gli aumenta la fiducia. Per i giovani, per Loftus-Cheek, oggi molto aggressivo in fase di non possesso e ci stiamo lavorando. Questa partita aiuterà tanti. Però abbiamo perso qualche pallone davanti alla nostra area, abbiamo avuto qualche problema in costruzione: c'è comunque da lavorare", ha aggiunto.

Su Camarda: "Camarda legge bene le partite. Deve migliorare in esplosività, passo e ritmo. Ci stiamo lavorando. Ha la possibilità di correre per tutti i 90 minuti. Ci stiamo lavorando. È qualcosa che gli è mancata anche stasera, anche perché in area sa come muoversi, sa tante cose".

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