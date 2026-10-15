Amorim: "Abbiamo controllato la partita e fatto anche gol"

Il Milan trova in Europa League le risposte che cercava e la netta vittoria di Salisburgo ridà morale ai rossoneri in vista del ritorno in campo in campionato dopo l'amaro pareggio col Sassuolo. Anche Ruben Amorim si mostra più sereno dopo le critiche degli ultimi giorni. "Oggi abbiamo controllato la partita e fatto anche gol. In realtà, abbiamo giocato meglio in altre partite, ma stavolta siamo stati solo più precisi. Le rotazioni sono fondamentali visto il calendario, è importante che tutti capiscano di poter giocare", ha detto il tecnico portoghese. Su Cisse: "Non mi deve nulla, si sta prendendo il suo spazio".