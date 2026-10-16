L'ANALISI

Non solo Cisse: da Bartesaghi e De Winter, tutto il buono che il Milan porta a casa da Salisburgo

Hutchinson ha dimostrato di avere delle qualità preziose, Camarda per ora ha coraggio ma deve migliorare nel dialogo con i compagni

di Enzo Palladini
16 Ott 2026 - 10:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Smorfie di stupore e tic nervosi si sono sprecati nel mondo Milan all’annuncio delle formazioni. C’era qualcosa che non quadrava, secondo molti. Troppi rischi in una partita che andava vinta per mantenere viva l’ipotesi di andare avanti in questa Europa League. Al fischio finale, l’impressione è che Ruben Amorim abbia azzeccato quasi tutte le scelte e che in certi ruoli abbia individuato dei possibili titolari. O meglio: abbia capito che le scelte delle partite precedenti erano discutibili.

Su Cisse non c’erano grandi dubbi. Fin dalle prime uscite stagionali, Amorim l’aveva battezzato come suo pupillo. Nella dolce serata salisburghese sono arrivate mille conferme. Il ragazzo ha talento e forza fisica, sa stare in campo e ha un’intelligenza tattica superiore alla media. In occasione dei tre gol si è fatto trovare nella posizione giusta al momento giusto, trasformando una bella serata europea in una notte da sogno. Nel suo immediato futuro c’è sicuramente sempre più spazio in questa squadra con una conseguente convocazione nella Nazionale maggiore. Sembra inevitabile.

Non solo Cisse, però. La prima considerazione che salta all’occhio è che non ci sia corsa tra Bartesaghi ed Estupinan. Il ragazzo italiano è entrato subito nel clima della partita, si è lanciato in alcune incursioni molto efficaci verso l’area avversaria, si è messo a disposizione della difesa quando è stato necessario schierarsi a quattro, ha fornito a Cisse l’assist per il 2-0 con un tocco raffinato. Difficile immaginare che possa andare ancora in panchina nelle prossime partite.

Un’altra risorsa importante per Amorim e per il Milan è Hutchinson. Non aveva convinto nella prima gara contro il Benfica, stavolta ha cambiato marcia. Oltre all’assist per l’1-0 di Cisse, ha anche messo in evidente difficoltà la difesa avversaria con alcune accelerazioni impressionanti. Una prestazione decisamente superiore alle ultime uscite di Chukwueze, con l’aggiunta di un uso migliore del piede destro (Hutchinson l’ha utilizzato sorprendentemente bene).

Tra le conferme di questa partita, c’è sicuramente la crescita costante di De Winter. Nelle prime uscite stagionali aveva commesso qualche errore e si era lasciato andare a qualche imprecisione, da alcune settimane invece sbaglia poco ed è puntualissimo nelle chiusure. Segnali positivi si sono visti anche da Jashari, che giocando nel ruolo di Modric dà l’idea di trovarsi a proprio agio, soprattutto quando i compagni di reparto gli danno una mano dettando i passaggi e i movimenti.

Camarda ha bisogno di giocare di più. Non tanto per allenare il coraggio, dote che ha mostrato di possedere, quanto perché ha bisogno di migliorare qualche movimento, di sincronizzarlo con i compagni di squadra. Il ragazzo vale, è un patrimonio della società rossonera, ha solo bisogno di trovare un po’ di continuità. Ma in generale, da Salisburgo il Milan rientra con qualche certezza e qualche speranza in più nel bagaglio. Adesso bisogna lavorarci sopra.

Le foto di Salisburgo-Milan

1 di 23
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

milan

Ultimi video

01:13
Milan, così in campo contro il Salisburgo

Milan, così in campo contro il Salisburgo

03:32
DICH SPALLETTI POST CELTA 15/10 DICH

Spalletti: "Conceiçao? Deve metterci carattere nei 70 minuti che gioca, non in quelli dopo"

02:50
DICH CONCEICAO DA VIGO 15/10 DICH

Conceicao: “Primo tempo male, ma il secondo molto bene"

01:10
DICH CONCEICAO DA VIGO SMENTISCE 15/10 DICH

Conceiçao e la precisazione: "Non ho litigato con nessuno"

00:44
DICH AMORIM POST SALISBURGO DICH

Amorim: "Cisse non è una mia intuizione, da domani pensiamo all'Atalanta"

01:01
DICH CISSE POST SALISBURGO DICH

Cisse: "Notte che mi porterò dietro, non ho un ruolo preciso"

00:31
DICH CISSE I LOVE AMORIM? MAH IO DICH

Amorim disse "I love Cisse", tu ti senti di ricambiare? "No, dai, ho un gran rapporto con il mister…"

01:01
DICH BARTESAGHI NEAR LIVE 16/10 DICH

Bartesaghi: "Cisse fenomeno? Non tocca a me dirlo, lo ha già dimostrato"

02:15
Morte Maradona: chieste pene pesantissime

Morte Maradona: chieste pene pesantissime

01:46
Le rimonte più pazze dello specialista Mou

Le rimonte più pazze dello specialista Mou

00:34
I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

01:33
Grosso guaio Inter

Grosso guaio Inter

00:51
DICH AQUILANI PRE FROSINONE-SASSUOLO 15/10 DICH

Aquilani: "Sappiamo cosa possiamo fare e quali sono le nostre armi"

02:24
Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

01:19
Juventus, così in campo contro Celta Vigo

Juventus, così in campo contro Celta Vigo

01:13
Milan, così in campo contro il Salisburgo

Milan, così in campo contro il Salisburgo

I più visti di Milan

DICH AMORIM POST SALISBURGO DICH

Amorim: "Cisse non è una mia intuizione, da domani pensiamo all'Atalanta"

Salisburgo-Milan, le probabili formazioni: Tomori titolare con Camarda. Cisse torna dal 1'

DICH CISSE I LOVE AMORIM? MAH IO DICH

Amorim disse "I love Cisse", tu ti senti di ricambiare? "No, dai, ho un gran rapporto con il mister…"

Amorim: "Abbiamo controllato la partita e fatto anche gol. Cisse? Non mi deve nulla"

DICH CISSE POST SALISBURGO DICH

Cisse: "Notte che mi porterò dietro, non ho un ruolo preciso"

Scatta l'ora di Camarda: a Salisburgo la prima occasione dopo due mesi di panchina

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:23
Europa League, in gol anche i fratelli degli juventini Conceiçao e Koopmeiners
08:20
La Juve torna a vincere in rimonta dopo 320 giorni: il dato
23:47
Atalanta, Sa Pinto: "L'Atalanta è di un altro livello"
23:44
Juve, Conceiçao: "Litigio? Falso, solo un colpo alla panchina"
21:23
Cisse è da record: è il più giovane italiano ad aver segnato una tripletta in Europa