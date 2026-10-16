Non solo Cisse: da Bartesaghi e De Winter, tutto il buono che il Milan porta a casa da Salisburgo

Smorfie di stupore e tic nervosi si sono sprecati nel mondo Milan all’annuncio delle formazioni. C’era qualcosa che non quadrava, secondo molti. Troppi rischi in una partita che andava vinta per mantenere viva l’ipotesi di andare avanti in questa Europa League. Al fischio finale, l’impressione è che Ruben Amorim abbia azzeccato quasi tutte le scelte e che in certi ruoli abbia individuato dei possibili titolari. O meglio: abbia capito che le scelte delle partite precedenti erano discutibili.