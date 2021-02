Milan, Gazidis: "Se Ibra gioca così, perché non continuare?"

AD ROSSONERO

"I segreti della rinascita del club rossonero sono Pioli, Maldini e la proprietà"

In una lunga intervista al podcast di Sport Illustrated "Planet Fu'tbol" Ivan Gazidis ha parlato del Milan svelando i segreti dietro alla rinascita rossonera ed esaltando Ibra. "Pioli ha portato calma, concentrazione e modernità nell'approccio alle gare - ha spiegato l'ad del club -. Maldini è una leggenda del calcio e si sta impegnando nel nuovo ruolo di ds con Massara e con il supporto della società". "Ibra si è rimesso in gioco ancora una volta - ha aggiunto -. Se gioca così, perché non continuare?". Getty Images

Parole che ribadiscono la volontà del Milan di proseguire l'avventura con Zlatan. "Se fisicamente riesce e continua ad essere cosi', se la sua famiglia accettera' il fatto che continui in Italia… perché non continuare?", ha precisato Gazidis. "Non so come faccia. È un'eccezione alle regole - ha proseguito -. La voglia, la motivazione che ha è straordinaria. Non ho mai visto nessuno lavorare come lui". "Questa è una grande sfida per lui, sta segnando una marea di gol e tutta la squadra è con lui - ha aggiunto -. I giovani lo prendono come esempio".

Ma Ibra non è l'unico segreto di questo Milan. Dietro la rinascita rossonera c'è anche lo zampino del tecnico, della proprietà e di un progetto a lungo termine basato sui giovani. "È davvero una grande storia con tanti momenti chiave", ha spiegato Gazidis. "Pioli è arrivato in un momento davvero difficile come spesso accade ai nuovi allenatori - ha aggiunto -. E' una persona incredibile, un tecnico top". "Il club è passato attraverso dei cambi di proprietà, e ora c’è la nuova proprietà americana - ha continuato Gazidis -. Hanno risollevato il club da una situazione finanziaria davvero molto complicata". "Questo Milan è stato costruito con giocatori davvero giovani - ha spiegato l'ad rossonero -. Nonostante Ibra, siamo la seconda squadra più giovane nei top 5 campionati europei e la più giovane della Serie A". "Abbiamo davvero ricostruito con giocatori giovani che stanno crescendo insieme alla squadra, sia caratterialmente che tecnicamente", ha aggiunto.