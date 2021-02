Milan, Gazidis: "Ibra rinnova? Perché no... Fiduciosi per Donnarumma e Calhanoglu"

"Ibra resta al Milan? Assolutamente tutto è possibile". Così l'ad rossonero Ivan Gazidis sul futuro dell'attaccante svedese. "La realtà è che questa sfida per Ibra è la sfida più grande, bella e romantica della sua carriera. Sente emozione per questo club - ha proseguito - Lui potrebbe ritirarsi domani, avrebbe già fatto tutto. Ma questa sfida è speciale, guidare un gruppo verso nuove frontiere. E credo lui senta questa sfida. Ibra può rinnovare? Perche no...".