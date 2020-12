Milan, Gazidis condannato dal tribunale: deve pagare a Boban 5,37 milioni

MILAN

Zvone Boban ha battuto Ivan Gazidis. Il tribunale di Milano, sezione lavoro, ha condannato infatti l'amministratore delegato e direttore generale del Milan a pagare 5,37 milioni di euro all’ex CFO dei rossoneri nell’ambito della causa per il licenziamento dell'ex dirigente rossonero, avvenuta in seguito a un'intervista rilasciata dall'ex centrocampista croato. Prima di arrivare a sentenza, il giudice aveva ascoltato anche le testimonianze del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, e del direttore sportivo Frederick Massara.

In seguito alle sue dichiarazioni rilasciate lo scorso febbraio ad un noto quotidiano sportivo, con cui Boban denunciava il fatto di non essere stato coinvolto nella scelta di quello che doveva essere il nuovo tecnico dei rossoneri, Ralf Rangnick, il croato era stato allontanato dal club rossonero per "giusta causa" perché secondo Gazidis quelle affermazioni avrebbero screditato la società.

Nei mesi scorsi le parti non sono state in grado di trovare un accordo, motivo per cui la decisione l'ha dovuta prendere il giudice. Oggi la sentenza che ha dato ragione all'ex centrocampista croato e ha condannato la società a un cospicuo risarcimento.

Vedi anche Milan Milan, un 2020 da incorniciare: ha fatto più punti di tutti nell'anno solare