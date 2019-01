Milan, Gattuso: "Sono il capitano della barca e mi prendo tutte le responsabilità"

26/12/2018

"Sono il capitano di questa barca e mi assumo tutte le responsabilità", così Rino Gattuso ci ha messo la faccia dopo il pareggio del suo Milan contro il Frosinone. È un periodo difficile per i rossoneri e il tecnico è a rischio esonero: "Non penso al mio orticello. Io devo pensare alla squadra e a come far rendere al meglio i miei giocatori". Deludente lo 0-0 dello Stirpe: "Abbiamo regalato il primo tempo e non lo accetto".



L'analisi di Gattuso è chiara: "Nel primo tempo abbiamo fatto una pessima partita, abbiamo regalato un tempo al Frosinone. È andata bene perché potevamo anche perderla. Nel primo tempo non siamo scesi in campo e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Per arrivare in Champions non possiamo fare certe prestazioni".



C'è il problema del gol: "Non siamo precisi, per far gol bisogna buttarla dentro. Nel secondo tempo abbiamo costruito tanto, ma bisogna essere freddi e precisi: noi in questo momento non lo siamo".



Il cambio di modulo? "Facevamo fatica con i terzini a scalare bene. Rodriguez ha fatto fatica e mi sono messo a 3 dietro. Calhanoglu deve stare vicino alla porta, si inserisce poco sul secondo palo. Oggi ha cambiato spesso posizione, ultimamente non ha fatto dei buon tiri, ma ha qualità".



Ringhio è a rischio esonero: "Non posso essere tranquillo, perché è dal 2 dicembre che non vinciamo. Nel mio mestiere è difficile stare tranquilli. Se la squadra mi remava contro, non sarei stato qua".