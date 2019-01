Milan, Gattuso non digerisce l'arbitraggio: "Se c'è il Var, usiamolo..."

16/01/2019

Rino Gattuso, come al solito, non usa giri di parole per commentare il match del Milan, stasera ko con la Juve in Supercoppa: "Devo solo fare i complimenti ai miei ragazzi, abbiamo provato a scalare una montagna e dopo gli episodi li giudicate voi. L'espulsione di Kessie ci sta, però se abbiamo la tecnologia usiamola. Alla Juve hanno fatto finire due azioni, con Cutrone hanno alzato subito. Loro sono uno squadrone e queste cose non le capisco. Abbiamo dato tutto, anche qualcosa in più, ora andiamo avanti".