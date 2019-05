Milan: Gattuso intravede la luce, la volata Champions è lanciata

12/05/2019

Una vittoria importantissima: a Firenze il Milan si è risollevato e ha lanciato la volata Champions League. Gli ottimisti direbbero che "non è mai troppo tardi", mentre i realisti hanno qualche dubbio perché la qualificazione all'Europa che conta è veramente in salita. Applausi a Gattuso che intravede la luce anche se il prossimo anno non sarà più sulla panchina rossonera, pure in caso di arrivo al quarto posto. Per dirla alla Rino "questa squadra non muore mai" e dopo una crisi lunga un mese si è data una scossa.



Romagnoli e compagni si sono presentati al Franchi con personalità, cosa che non si vedeva da tempo, e dopo un ottimo primo tempo hanno amministrato senza tanto affanno nella ripresa. Missione non facile nonostante le difficoltà della squadra di Montella che non vince dal 17 febbraio. Un Milan che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e ha ritrovato anche un buon Bakayoko dopo la lite con Gattuso di lunedì scorso contro il Bologna. Questo il segnale che tutti stanno remando nella stessa direzione. Il gruppo si è compattato nelle difficoltà e Rino ha ripreso in mano le redini.



C'è stata la reazione, ma ora per arrivare al quarto posto tutto dipenderà dai risultati dell'Atalanta che, a due giornate dalla fine, ha tre punti di vantaggio. I rossoneri sono condannati a vincere contro Frosinone (già retrocesso) e Spal (già salva), mentre i nerazzurri di Gasperini dovranno sfidare Juve e Sassuolo. Poi c'è anche l'Inter che ha due punti di vantaggio, ma deve giocare contro Chievo, Napoli ed Empoli. Una volata lunga duecento metri, ma qualcuno deve perdere una pedalata. Non è facile, ma il Milan continua a inseguire e sognare. Intanto la qualificazione in Europa League è praticamente ipotecata.