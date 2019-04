Milan, Gattuso: "Gli errori arbitrali non sono un alibi"

08/04/2019

Le polemiche post Juventus-Milan vanno avanti da giorni, ma chi da subito ha dribblato ogni episodio è stato Rino Gattuso . Dopo la riunione con gli arbitri in Lega Serie A il tecnico rossonero non ha cambiato strada: "C'è qualche errore di troppo, ma ci stanno. Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro. E' da un po' che siamo penalizzati, ma non dev'essere un alibi né per me né per i giocatori. Guardiamo avanti, con la Lazio è fondamentale".

"Contro la Juventus abbiamo giocato bene e qualche episodio non è andato nel verso giusto, ma ora dobbiamo guardare alla Lazio. Se vogliamo andare in Champions - ha ribadito Gattuso - non possiamo perdere una gara così fondamentale, quasi una finale. Alla Coppa Italia penseremo poi, ma voglio ringraziare i tifosi perché è tutta la stagione che sono presenti e vogliamo trasformare lo stadio nel nostro uomo in più".



A fare i gol ci pensa Piatek: "Abbiamo bisogno di tutti, lui sta facendo bene e spero che possa raggiungere il record di gol ma per funzionare lui deve girare tutta la squadra". La corsa Champions però ora è più affollata che mai: "Abbiamo fatto un punto nelle ultime quattro partite - ha ricordato Gattuso a Milan TV -, ma anche le altre non è che stiano correndo. Guardiamo in casa nostra e prendiamo le cose positive fatte contro la Juve". Il morale però secondo Gattuso è tornato alto in squadra: "Dopo molto tempo abbiamo fatto una buona partita. Sappiamo di giocarci molto nelle ultime sette partite, speriamo di farci trovare pronti".