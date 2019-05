Milan, Gattuso: "Dopo i fatti nel derby abbiamo perso l'anima... e la Champions"

26/05/2019

Il Milan ha chiuso il proprio campionato con 68 punti, non accadeva dal 2012/13, ma a Gattuso non è bastato per riconquistare un posto in Champions League. Dopo il 3-2 sul campo della Spal il tecnico rossonero ha commentato l'abbraccio ai propri giocatori: "Ho ringraziato la squadra per quello che mi hanno dato. Il rammarico c'è per com'è andata la stagione, il quinto posto fa male ma abbiamo fatto un buon campionato. Questa squadra con qualche accorgimento può fare grandi cose, questo campionato per noi è stato 'tanta roba'".



Il futuro di Gattuso non è chiaro: "In questi giorni ci incontreremo con la società, penso che qualcosa di buono l'abbiamo fatto anche se abbiamo commesso qualche errore. Non conosco allenatori che non fanno errori, per me la stagione è stata molto positiva poi i dirigenti faranno le loro valutazioni. Il rammarico più grande è che negli ultimi mesi non abbiamo giocato bene e abbiamo perso troppi punti, ma tutto sommato il nostro lavoro è stato buono, ma la mia opinione non conta in questo caso. Voglio sapere cosa pensa la società del mio operato".



Il Milan ha chiuso con una vittoria, ma durante la stagione ci sono stati dei blackout che sono costati caro in fase difensiva: "Quando prendi gol e quando ti schiacci la difesa magari sbaglia qualche concetto lasciando la palla scoperta, ma spesso sono le caratteristiche dei centrocampisti che ci mandano in difficoltà. Io sono contento della crescita dei miei giocatori, penso che molti di loro siano cresciuti molto. Possiamo migliorare molto, ma con qualche accorgimento ce la possiamo fare. Non sarà facile migliorare i 68 punti di questa stagione".



In fine un bilancio sulla stagione intera da allenatore del Milan: "In questi 18 mesi ho dormito poco e mentalmente sono a pezzi. Sento molto la responsabilità di allenatre questo club per tutto il mio passato". Dove ha perso la Champions il Milan: "Bisogna guardare un po' di comportamenti, abbiamo guardato troppo a quello che è successo perdendo la concentrazione. Dopo il derby abbiamo perso l'anima e ci siamo disuniti, che è stata la nostra forza. Abbiamo pensato troppo a quello che è successo in quella occasione".