Milan, Gattuso: "Continuiamo a credere nella Champions, il gruppo non mi ha mai tradito"

11/05/2019

Tre punti a Firenze per continuare a sperare nel quarto posto per la Champions, il Milan continua la sua rincorsa: "Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo - ha commentato Gattuso -, poi nella ripresa abbiamo smesso di giocare e abbiamo rischiato di pareggiarla. Ora dobbiamo recuperare energie e mettere la testa sulla sfida col Frosinone". Il destino rossonero però dipende anche dalle altre squadre, Atalanta e Inter su tutte: "Fino a 20 giorni fa eravamo in Champions, è ovvio che c'è il rammarico ma possiamo crederci ancora".



Sotto i riflettori c'era la prestazione di Bakayoko, ma per il tecnico rossonero è acqua passata il diverbio col francese: "Io porto rancore solo a chi non rispetta il gruppo, non verso chi mi manda a quel paese. Mi arrabbio quando vedo che non c'è rispetto per i compagni, per me con Bakayoko è finita lì, ho sbagliato io e ha sbagliato lui ma per noi è un giocatore importante e la priorità va alla squadra".



"Abate? Ha giocato bene, in stagione ha fatto il terzino, il centrale. Questa squadra non ha mai tradito, se lo avesse fatto sarei già andato via. Quello che abbiamo fatto quest’anno non è da buttare, per me è tanta roba. Piatek? Forse deve attaccare più la profondità, ma per me sta facendo bene, sono contento e lui lo sa. ORa conta la squadra, poi i singoli”.