Milan, pronto il maxi rinnovo di Gabbia: rossonero a vita e stipendio raddoppiato

Non è tutto, perché dopo aver ricevuto la sua prima convocazione in Nazionale, il prossimo weekend potrebbe anche togliersi un'altra importante soddisfazione: con l'infortunio di Calabria e l'assenza per squalifica di Theo Hernandez è infatti un serio candidato a indossare la fascia di capitano in occasione del match di San Siro contro l'Udinese. Fonseca, anche per premiarne l'impegno e il rendimento, potrebbe infatti preferirlo sia a Leao sia a Maignan, che l'hanno già indossata in passato.