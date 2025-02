Milan Futuro, adesso è ufficiale: Massimo Oddo è il nuovo allenatore

Dopo 14 sconfitte in 28 giornate che hanno portato la squadra al terzultimo posto del girone B di Serie C, il Milan Futuro ha scelto di esonerare Daniele Bonera e al suo posto annuncia l'arrivo in panchina di un altro ex difensore rossonero, Massimo Oddo, che ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo di un anno in caso di salvezza al termine della stagione. Oddo, che lavorerà insieme a Mauro Tassotti, torna in panchina dopo l'esperienza al Padova nel finale del campionato 23/24: con i veneti aveva chiuso al 2° posto in Serie C, venendo però eliminato al secondo turno dei playoff per la promozione in Serie B dal Vicenza.