Milan, Furlani: "Superlega? Analizzeremo il tutto. Cardinale è uno che non si accontenta"

MILAN

L'ad rossonero: "Ottimista per la nuova avventura di Ibra, interverremo sul mercato se necessario"

© Getty Images Giorgio Furlani è tornato a parlare del progetto Superlega ribadendo la posizione del Milan: "Ne ha parlato già il presidente Scaroni: è successo tanto e dobbiamo analizzare il tutto - le parole dell'ad rossonero a Dazn prima del match con la Salernitana -. Per noi la priorità è focalizzarci sul calcio italiano, sulle sue problematiche e su come renderlo competitivo a livello europeo". Inevitabile poi parlare della lunga lettera natalizia di Gerry Cardinale: "Innanzitutto ha voluto farci gli auguri di Natale. Non è scontento, ma lui è uno che non si accontenta, è un vincente. Siamo ancora in corsa per 3 trofei, ci sarebbe piaciuto essere ancora in Champions League e avere qualche punto in più in campionato, ma ci proveremo fino in fondo".

Furlani ha parlato anche di mercato, pur non sbottonandosi troppo: "Abbiamo una squadra forte, con giovani importanti, anche se purtroppo condizionata dagli infortuni. In estate abbiamo dimostrato di non essere timidi sul mercato: se ci sarà bisogno interverremo, ma puntiamo forte sui giocatori già in rosa".

Infine un commento sul ritorno in società di Zlatan Ibrahimovic, per altro in tribuna a Salerno: "Zlatan è una persona speciale, che ha già fatto tanto per il Milan e può fare ancora di più. Sono ottimista per questa sua nuova avventura".