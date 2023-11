Milan, Furlani: "Ibrahimovic è possibile, mi piacerebbe lavorare con lui"

"Ibrahimovic? C'è questa possibilità. Ibra è stato un grande campione e mi farebbe piacere lavorare con lui. Vediamo". Parole dell'ad del Milan Giorgio Furlani prima del match di Champions League contro il Psg a San Siro sul possibile ritorno in società dello svedese. "La foto con Cardinale? Con Gerry mi sento tutti i giorni e quando è a Milano sto con lui. La foto? Simpatica, per far vedere che siamo uniti - ha detto a Mediaset Infinity - Siamo compatti, tutti assieme con lo staff, il mister. Il gruppo è unito. Gli infortuni sono stati un problema, ci dobbiamo lavorare. Vediamo se a gennaio ci saranno delle opportunità in difesa".