Milan, Fonseca pensa alla rivoluzione: 4-4-2 con Morata-Abraham

Primo derby (e forse anche ultimo) per Paulo Fonseca, che arriva alla partita più difficile e più sentita letteralmente con le spalle al muro. Per risollevare il Milan e per tenersi la panchina rossonera il tecnico portoghese avrebbe bisogno di una vittoria sul campo dell'Inter o quanto meno di interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive nei derby e per mettere in difficoltà Inzaghi e i suoi ragazzi Fonseca pensa a una mezza rivoluzione. Nell'allenamento della vigilia infatti il tecnico ha provato una formazione diversa, con tre cambi rispetto al Liverpool, e soprattutto un sistema di gioco diverso: 4-4-2 e doppio centravanti.