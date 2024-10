Milan, Fonseca dritto per la sua strada: Leao verso l'esclusione col Napoli, Okafor favorito

Il Milan è arrabbiato per non aver disputato la partita di Bologna nel weekend e se nei muscoli dei giocatori tutto questo si è trasformato in qualche ora di riposo in più, in classifica questo zero - che tale sarà per diversi mesi almeno - incide e non poco, soprattutto di fronte alla corsa veloce del Napoli di Conte. La capolista è la prossima avversaria del Diavolo a San Siro in un confronto che per Paulo Fonseca rischia di essere ancora più importante proprio per quell'asterisco in graduatoria che non conta, ma condiziona.