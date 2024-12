Milan, festa grande a San Siro per i 125 anni del club ma fanno rumore le assenze

La partita di domani contro il Genoa sarà anche l’occasione per la Prima Squadra maschile di esibire l’Anniversary kit lanciato per celebrare il 125° Anniversario del Club. La maglia, disegnata in collaborazione con PUMA e grazie all’aiuto dei tifosi rossoneri di tutto il mondo, protagonisti in prima persona nella scelta di elementi cruciali del kit, è un tributo alla gloriosa storia del Milan, con caratteristiche tradizionali e riferimenti allo stile senza tempo del Club rossonero. Fondazione Milan AC Milan si è reso protagonista anche di numerose attività a sfondo sociale, lanciate insieme a Fondazione Milan in occasione del periodo di Festività. Contestualmente all’incontro tra Milan e Genoa, grazie al Principal Partner Emirates, Fondazione Milan darà la possibilità a 10 bambini e bambine, provenienti da contesti socialmente vulnerabili di Milano, di scendere in campo come mascottine insieme ai calciatori. Inoltre, come precedentemente annunciato, verranno donati €2 per ogni biglietto proveniente dalla vendita libera della partita contro il Genoa. A questa attività di raccolta fondi, si aggiunge anche la donazione, nella sola giornata di lunedì 16 dicembre, dei 3€ del prezzo speciale per ogni ingresso del Museo Mondo Milan. I proventi saranno destinati ai programmi di accessibilità della Fondazione: “Il Milan per tutti” e “Sport for All” che rendono in club sempre più inclusivo e aperto a tutti. Ricchissima di attività ed emozioni, la serata di domani sarà un momento di magia e ricordi per tutto il popolo rossonero, che prenderà parte in prima persona alle celebrazioni per il 125° Anniversario del Milan stringendosi attorno alle sue Legends e onorando la storia del Club.