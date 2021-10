Milan, festa a sorpresa per i 40 di Ibra nella notte

40 ANNI

I compagni hanno raggiunto il party organizzato dalla compagna Helena dopo la vittoria di Bergamo, tanti gli ex compagni presenti

Nonostante il depistaggio di Pioli (“Non lo so”), alla fine la festa c’è stata. Dopo la prova di forza del Milan a Bergamo, il party per i 40 anni di Zlatan Ibrahimovic si è tenuto alll’Hyatt Centric Milan Centrale, un hotel in zona Piazza Repubblica. A organizzare la serata - a sorpresa, perché il giocatore non ne sapeva nulla - è stata la moglie Helena, arrivata a Milano in questi giorni insieme ai figli Maximilian e Vincent. Sulla vetrata dell’hotel compariva una maxi scritta creata con le luci delle stanze, “40”.

A festeggiare l’attaccante svedese tanti volti che lo hanno accompagnato nella sua lunga carriera da calciatore: da Verratti a Sirigu, da Zambrotta ad Ambrosini, da Cassano a Gattuso fino a Oddo, Pogba, Moggi e al suo procuratore Mino Raiola. Presenti anche i dirigenti Paolo Maldini e Riky Massara, arrivati direttamente da Bergamo, e l’ex ad rossonero Galliani, mentre molti tifosi si sono radunati fuori dall’hotel.

Appena entrato negli “anta”, Ibra non ha la minima intenzione di appendere… non solo le scarpe ma nemmeno il chiodo al muro della sua intramontabile età. L’unico appiglio che conosce Zlatan l’Immortale è il campo. E nel giorno del suo compleanno, ieri, a chi gli chiedeva se stesse pensando a un futuro dirigenziale nel Milan, Ibra ha risposto così: “Sono ancora il più forte di tutti!”

Il 16 ottobre contro il Verona, un mese dopo l’infortunio patito contro la Lazio, Ibra dovrebbe rivedere il campo. L’Highlander svedese tornerà a piantare un chiodo nell’area di rigore avversaria, inseguendo nuovi trofei, come quando aveva trent’anni. Ecco perché per il suo 40esimo Paolo Maldini, a nome di tutto il Milan, gli ha regalato un bottiglia di vino del 1981: invecchiato bene, ogni anno più buono, e più pregiato. Proprio come lui.