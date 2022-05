Milan, entusiasmo dei tifosi alle stelle: sito del Sassuolo in tilt per i biglietti

Il sito del Sassuolo è in tilt dalle prime ore del mattino, per i tantissimi tifosi del Milan che sono già a caccia di un biglietto per la partita dell'ultima giornata in programma al Mapei Stadium e che potrebbe incoronare i rossoneri campioni d'Italia. La prevendita però non è ancora iniziata. La società neroverde infatti, come spiegato in un comunicato, sta attendendo l'ufficialità su giorno e orario del match.