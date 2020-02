Milan, ecco Saelemaekers: "Mi ispiro a Ronaldo"

Dopo l'esordio contro il Verona, in casa Milan è il giorno della presentazione di Alexis Saelemaekers. "Essere qui è un sogno che diventa realtà, spero di poter giocare nel derby per poter dare una mano alla squadra - ha spiegato l'esterno belga - Lavorerò per dissipare ogni dubbio, sono pronto per il Milan. Mi ispiro a Ronaldo che è un modello per tutti i giovani. Ibra lo vedevo in tv, ora lo vedo nello spogliatoio. E' una cosa speciale, mi dà la forza di dare tutto".