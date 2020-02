Milan, Donnarumma verso il forfait con il Genoa: pronto Begovic

Gigio Donnarumma ha festeggiato da Cracco il suo 21.esimo compleanno con amici e compagni di squadra, ma domenica difficilmente sarà in campo a San Siro per la sfida contro il Genoa. Contro la Fiorentina il portiere rossonero è stato costretto a uscire dal campo per una distorsione alla caviglia. Entità lieve, ma lo staff medico non vuole correre rischi anche perché mercoledì prossimo c'è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve. Domenica quindi pronto Begovic che ha ben figurato all'esordio al Franchi.