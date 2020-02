Milan, Donnarumma spegne 21 candeline

IL COMPLAENNO

Iniziò tutto il 25 ottobre del 2015, 25 come il giorno della sua nascita nel febbraio del 1999. 16 anni, 6 mesi e 12 giorni dopo qull'impavido di Sinisa Mihajlovic gli mette in mano la custodia dei pali rossoneri in un Milan-Sassuolo. Mica una squadra qualsiasi, il Milan affidato ad un ragazzino, o se volete ragazzone, di belle speranze, Gigio Donnarumma preferito a Diego Lopez, un ex Real Madrid.

Sembra passata un'eternità da quel giorno e invece è arrivato il momento di festeggiare appena il suo 21esimo compleanno. Molti under 21 arrivano al medesimo traguardo con un'esperienza tutta da formare, Donnarumma spegne invece 21 candeline quasi in concomitanza con una ricorrenza che lo porterà a breve a soffiare sulle 200 presenze con la maglia della prima squadra rossonera. Un dato incredibile per unom della sua età.

Al momento 190 caps per il numero uno di Castellammare di Stabia, 166 in Serie A, 11 in Coppa Italia, 13 nelle coppe europee. Il prossimo sarà invece il 200esimo gol subito da saracinesca milanista ed è quasi inutile ricordare che avrebbero potuto essere molti di più se Madre Natura non lo avesse dotato di un talento e di una reattività quasi sovrannaturale per uno della sua stazza. Solo in questa stagione 10 clean sheet in 24 partite a difesa di un Milan tutt'altro che impenetrabile a conferma di una crescita a livello personale che prosegue ininterrotta con margini sconosciuti.

La maturità calcistica per lui sembra già arrivata sei o sette anni prima della soglia abituale e allora tanti auguri vecchio Gigio e altri 21 anni di queste parate.

Vedi anche Milan Milan, addio Champions: Ibra e Donnarumma in bilico