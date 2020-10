Milan, Donnarumma: "Il gap con l'Inter si è ridotto"

VERSO IL DERBY

Gigio Donnarumma carica i suoi in vista del derby: "Il gap con l'Inter si è ridotto, perché la società è stata brava a fare un buon mercato - ha detto il portiere del Milan ai microfoni di Sky Sport - Naturalmente anche loro si sono rinforzati, ma il mister sta facendo grandi cose e ora dobbiamo dimostrare sul campo che la differenza non è più quella degli ultimi anni. Non vediamo l'ora di scendere in campo e dar prova del nostro valore".

Il Milan avrà finalmente a disposizione Zlatan Ibrahimovic, dopo la negativizzazione: "Tutti volevamo che Ibra ci fosse in questa partita e così è stato - ha detto il numero 99 - Siamo tutti contenti, ci dà una grossa mano e so che lui è molto carico per questa partita".

Non solo Zlatan, naturalmente, ma tutta la squadra arriva carica alla stracittadina: "Abbiamo voglia di riscattarci e di fare un grande derby, è questa la cosa più importante. A volte giochi bene ma non fai risultato. Questa volta vogliamo vincere. L'Inter? Sono una grande squadra e hanno un grande allenatore. Hanno tutte le carte in regola per fare molto bene quest'anno, ma anche noi ci giochiamo le nostre carte e possiamo dire la nostra. Sono molto ottimista e convinto che faremo una grande partita. Siamo tranquilli, non abbiamo paura. Fare bene il derby ci darebbe tanta forza e consapevolezza per affrontare questo campionato".

Donnarumma ha poi provato a guardare oltre il derby, dicendosi particolarmente fiducioso anche sul futuro a lungo termine dei rossoneri: "Siamo un gruppo giovane, che può e deve crescere tanto. Stiamo dimostrando che possiamo fare grandi cose. Sono molto ottimista".