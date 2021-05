Milan, Donnarumma esulta dopo il tris alla Juve: futuro più rossonero

Il futuro di Gigio Donnarumma resta un rebus con un contratto in scadenza con il Milan ancora da rinnovare, ma il post social del portiere dopo il 3-0 sulla Juventus in campionato che ha avvicinato la squadra di Pioli alla prossima Champions lo ha tinto un po' più di rossonero. "Una grande vittoria - ha twittato Donnarumma - per continuare a inseguire il nostro obiettivo". Hashtag: forza Milan. Il giovane portiere nei giorni scorsi è stato accostato con insistenza alla Juventus, da Mino Raiola e non solo.