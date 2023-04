Milan, Diaz: "Napoli forte, ma lo siamo anche noi"

Brahim Diaz carica il Milan alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Il fantasista rossonero, intervistato da Carlo Pellegatti nell'esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, ha fatto capire di non temere il Napoli: "Hanno una squadra forte, lo hanno dimostrato in Serie A e non solo - le sue parole -. Tecnicamente sono bravi, ma lo siamo anche noi. Ci conosciamo bene quindi penso che sarà una partita equilibrata".