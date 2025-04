Milan, un derby che vale una stagione: l'Europa ora passa dalla Coppa Italia

Il ko maturato tra le mura amiche contro l'Atalanta conferma le difficoltà del Milan, che non riesce a essere cinico e sfruttare le occasioni e, soprattutto, non riesce a trovare equilibrio facendosi infilare alla prima vera occasione avversaria. Uno scenario che i tifosi rossoneri hanno vissuto troppo spesso quest'anno, un copione troppe volte con lo stesso finale, la sconfitta, che non fa che accendere gli animi di San Siro che non può far altro che contestare la dirigenza. Un tifo stanco e deluso per un'annata difficile e che senza Europa diventerebbe orribile, al netto della vittoria della Supercoppa Italiana. Perché fallire l'approdo in Europa, chiudendo la stagione col peggior piazzamento degli ultimi 10 anni (il 10° posto nel 2014-15 era già il peggiore dal 1997-1998) saprebbe ancor più di beffa dopo le ultime annate d'alta classifica.