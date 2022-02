Milan, derby a rischio per Ibra: si deciderà all'ultimo

DUBBI PER PIOLI

Lo svedese sente ancora fastidio al tendine: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno in vista della sfida-scudetto con l'Inter

In ballo c'è un derby che è allo stesso tempo una sfida-scudetto: inutile spiegare quanto importante sia questa partita per il Milan. Pioli, però, per la sfida all'Inter del 5 febbraio, rischia di non avere a disposizione Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, sente ancora fastidio al tendine e non ha completamente recuperato dopo l'infortunio rimediato contro la Juve. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Getty Images

Dolore per l'infiammazione - Nei giorni scorsi filtrava ottimismo per il recupero del totem rossonero. Ottimismo che però sta lasciando spazio a una preoccupazione sempre maggiore: l’infiammazione al tendine non è rientrata e il fisico del 40enne svedese impone sempre serie riflessioni prima di correre dei rischi. Vero che la sfida è cruciale, soprattutto per il Milan che ha la possibilità di rosicchiare punti all'Inter, ma a Milanello sanno benissimo che non si può chiedere a Ibra di scendere in campo col dolore. E il punto è proprio questo: l'attaccante continua a sentire dolore.

Pronto Giroud - Per questo le condizioni di Ibra, per il quale comunque erano state escluse lesioni subito dopo l’uscita dal campo contro la Juve, verranno monitorate giorno dopo giorno. Difficile che Pioli decida di rischiarlo a questo punto: possibile l'ipotesi Giroud titolare con l'opzione di Kessie, rientrato dalla Coppa d'Africa, in posizione di trequartista per dare più peso a tutto il reparto d'attacco.

"L'ultimo dei mohicani" - Al momento però nessuna ipotesi è esclusa: Ibra, appena premiato con una medaglia dal re di Svezia per quanto fatto per il calcio del suo Paese, si è definito pochi giorni fa sui social "l'ultimo dei mohicani". E' chiaro che farà di tutto per provare a recuperare ed esserci contro i nerazzurri: quello di sabato, nel caso in cui riuscisse a scendere in campo, sarebbe il derby numero 10 con la maglia rossonera per Ibra, che all'Inter ha segnato 8 volte. Logico che prima di rinunciare a uno così, si faranno tutti i tentativi possibili.