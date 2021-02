Milan-Crotone 4-0: le doppiette di Ibra e Rebic riportano i rossoneri in vetta

MILAN-CROTONE 4-0

di

SIMONE REDAELLI

Il Milan batte 4-0 il Crotone e torna in vetta alla classifica di Serie A. Tutto facile per i rossoneri che passano al 30' con Ibrahimovic e poi dilagano nella ripresa. Al 64' lo svedese raddoppia, poi sale in cattedra la coppia Calhanoglu-Rebic. Il turco, al ritorno dopo il Covid-19, regala due assist che il croato trasforma in gol al 69' e al 70'. La squadra di Pioli guida la classifica a +2 sull'Inter.













































































LA PARTITA

Operazione controsorpasso sull'Inter riuscita e un'altra settimana in vetta alla classifica per Pioli a +2. In un pomeriggio freddo e bagnato il Milan non ha espresso tutto il suo potenziale, ma è bastato per avere la meglio dell'ultima in classifica, il Crotone appunto. Brillante a tratti la squadra rossonera che ancora paga le assenze, oggi Bennacer e Tonali, e uno stato di forma non ottimale, ma si è mostrata sicuramente solida, efficace e compatta.

Ritmi bassi per tutti i 90', ma con la sensazione di essere in pieno controllo delle operazioni. Proprio in questo la squadra di Pioli ha fatto il salto di qualità, rompendo con il passato. Anche in una giornata non nata sotto la miglior stella, Ibrahimovic e compagni hanno portato a casa tre punti, fondamentali per il cammino, con tranquillità. Sugli scudi sempre lui, lo svedese che ha deciso il match con una doppietta molto facile per lui. Primo sigillo alla mezzora dopo un bellissimo triangolo con Leao e palla all'angolo alto. Zlatan fa tutto in questo Milan: detta i tempi, motiva, rimprovera, ma soprattutto segna. Un vero leader. Facile facile il secondo gol su assist di Theo Hernandez, utile per rompere definitivamente la resistenza degli avversari, rintanati e attenti.

Spazi ampi e cinque minuti perfetti che hanno fatto dilagare i rossoneri con un poker impietoso per il Crotone. Merito anche dell’ingresso di Calhanoglu, al rientro dopo il Covid-19, che ha “rimesso la chiesa al centro del villaggio”. O meglio lui si è rimesso al centro del gioco rossonero e subito si sono visti i benefici. Due assist che Rebic ha sfruttato alla grande uscendo dall’anonimato di un pomeriggio grigio. Poi normale amministrazione con Mandzukic che ha messo altri minuti nelle gambe utili per trovare la condizione. Ecco, questo Milan ha ancora tanto potenziale. Intanto vince 4-0 con serenità e scavalca i nerazzurri in vetta alla classifica. Altra prova di maturità superata.

LE PAGELLE

Ibrahimovic 7,5 - Nel bene o nel male è sempre lui l'uomo copertina. Decide la sfida con una doppietta: gol numero 500 e 501 in carriera con i club. Poi chiede molto ai compagni con continue indicazioni e rimproveri. Esigente, ma anche un po' nervoso...

Ounas 6,5 - Buona la prima con il Crotone. L'ex Napoli è vivace e impegna due volte Donnarumma in avvio. Energia e qualità per cercare la salvezza.

Leao 6,5 - Nel ruolo di trequartista non è perfettamente a suo agio, ma è nel vivo della manovra senza scatenare la sua velocità. Ha il merito dell'assist al bacio per Zlatan.

Meite 6,5 - Si riscatta e senza ombra di dubbio la sua miglior prestazione da quando è arrivato in rossonero. Di fianco a Kessie fa il suo senza fronzoli: sostanza in mezzo al campo.

Rebic 7 - Un minuto da Oscar dentro 90' in chiaroscuro. Il croato non è ancora al meglio della forma, ma lotta su ogni pallone. Poi è al posto giusto al momento giusto, a cavallo tra il 24' e il 25' del secondo tempo.

Calhanoglu 7 - Entra e il Milan dilaga, non è un dettaglio da niente. Il turco si dimostra ancora fondamentale per questa squadra: suoi i due assist per Rebic.

IL TABELLINO

MILAN-CROTONE 4-0

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6,5, Tomori 6, Romagnoli 6,5, Theo Hernandez 7; Meite 6,5, Kessie 7 (42' st Krunic sv); Saelemaekers 5,5 (1' st Castillejo 5,5), Leao 6,5 (17' st Calhanoglu 7), Rebic 7 (32' st Hauge); Ibrahimovic 7,5 (32' st Mandzukic). A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Diogo Dalot, Kalulu, Gabbia, Maldini. All.: Pioli 7

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5, Golemic 5, Luperto 5; Rispoli 5, Zanellato 4,5, Benali 6 (26' st Eduardo sv), Vulic 5 (33' st Petriccione sv), Pedro Pereira 5; Di Carmine 5 (33' st Simy sv), Ounas 6,5 (18' st Riviere 5). A disp.: Festa, Crespi, Magallan, Rojas, D'Aprile, Reca, Lopes, Marrone, Da Silva. All.: Stroppa 5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 30’ e 19' st Ibrahimovic, 24' st e 25' st Rebic

Ammoniti: Saelemaekers, Romagnoli, Calabria (M), Rispoli (C)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto le 500 reti in carriera con i club, considerando tutte le competizioni: 501, di cui 83 con la maglia del Milan – solo con il PSG (156) ha segnato di più.

Era dal maggio 2012 che il Milan non vinceva cinque gare di fila contro squadre neopromosse in Serie A, quando arrivò a quota otto con Allegri alla guida.

Era dal 2005/06 che il Milan non realizzava 45 gol dopo le prime 21 gare stagionali in Serie A – 47 in quel caso.

Il Milan è la squadra ad aver tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (otto).

Il Milan ha realizzato tre gol nell’arco di sei minuti, non segnava tre reti in così poco tempo dallo scorso luglio in Serie A – tre gol dal 62° al 67° vs Juventus.

Zlatan Ibrahimovic è il giocatore che, con Cristiano Ronaldo, ha realizzato più doppiette nei top-5 campionati europei 2020/21 (sei).

Ante Rebic ha realizzato la sua seconda doppietta in Serie A, dopo quella del gennaio 2020, al Meazza, contro l’Udinese; in particolare, il croato non andava a segno in due presenze di fila dallo scorso luglio in campionato.

Sette degli otto assist di Hakan Calhanoglu in questo campionato sono arrivati da inizio dicembre: record nel periodo nei top-5 campionati europei assieme a Kingsley Coman.

Rafael Leão è il quinto giocatore più giovane dei top-5 campionati europei 2020/21 tra quelli in doppia cifra tra gol e assist - cinque reti e cinque assist per il portoghese finora.

Tre dei cinque assist di Rafael Leão in questo campionato hanno propiziato un gol di Zlatan Ibrahimovic.