Milan, countdown per il ritorno di Ibrahimovic a Milanello

TERZA VITA

Forse oggi l'incontro con Pioli e la squadra, poi domenica a San Siro per il Monza

Dopo l'annuncio del suo ritorno al Milan, anche se ufficialmente come senior advisor di RedBird, sono ore calde per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è atteso, probabilmente oggi, a Milanello per incontrare Pioli e la squadra reduci dalla vittoria dolce-amare di Newcastle. L'ingresso in scena avrebbe dovuto svolgersi già ieri, ma il giorno di riposo concesso dal tecnico ha fatto slittare il tutto. Con ogni probabilità, poi, Ibra sarà in tribuna anche domenica, quando a San Siro arriverà il Monza dell'amico Galliani.

La sua terza vita in rossonero sarà completamente diversa visto che il ruolo dell'ex attaccante non sarà più quello di calciatore, ma di dirigente. Certo, non un uomo da scrivania, ma comunque di campo visto che è lì che vorrà stare ed è lì che la proprietà lo vuole. C'è da rilanciare un gruppo che vive di alti e bassi e che l'eliminazione dalla Champions League non ha fatto altro che rendere ancora più insicuro.

Per questo c'è bisogno della sua personalità per rilanciare le ambizioni del Milan in campionato, dove è pur sempre terzo in classifica, ma soprattutto per dare vita a una campagna di Europa League degna del passato internazionale del Diavolo. Campagna che può mettere qualche soldo in cassa e soprattutto aggiungere in bacheca un trofeo che manca. Insomma, portare entusiasmo e ridare motivazione sarà il compito principale di Ibra in questo finale d'anno.