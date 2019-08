Milan, Correa lontano: spunta la difficile pista De Paul

MANOVRE ROSSONERE

Difficilmente sarà Angel Correa il rinforzo in attacco per il Milan. La strada che avrebbe potuto portare all'argentino dell'Atletico Madrid è stata praticamente sbarrata dall'offerta al ribasso - prestito biennale a 5 milioni e diritto di riscatto a 25 al raggiungimento di alcuni obiettivi, ndr - che Boban, Maldini e Massara hanno fatto pervenire al club spagnolo. Dire che i Colchoneros non hanno gradito è un eufemismo e, come immediata conseguenza, hanno preso a considerare la possibilità di togliere il giocatore del mercato. Insomma, distanza tra domanda e offerta molto ampia e trattativa, sempre che di trattativa si possa parlare, saltata quasi definitivamente.

Fatto sta che a Milano hanno dovuto cominciare a cercare alternative, perché il trequartista/seconda punta è considerato fondamentale da Giampaolo per poter riproporre in rossonero il gioco brillante della "sua" Sampdoria. In questo senso, e sotto traccia, la dirigenza rossonera ha sondato il terreno con l'Udinese per De Paul, da giorni nel mirino della Fiorentina. I friulani chiedono 35 milioni per il giocatore e la cifra potrebbe anche essere in linea con le possibilità economiche del Milan. Il problema è la formula, perché, senza uscite, è facile pensare che anche ai Pozzo la triade milanista abbia riformulato l'offerta recapitata a Madrid (quindi prestito biennale e diritto di riscatto). La risposta non tarderà ad arrivare, dato che il tempo a dir poco stringe, ma nel frattempo a Casa Milan continuano a sperare di muovere qualche pedina in uscita.

Di Laxalt-Torino si è detto. I rossoneri hanno accettato l'offerta dei granata (anche qui prestito con diritto fissato a 13 milioni), il giocatore ha chiesto un giorno per riflettere. A differenza di quanto accaduto con l'Atalanta, rifiutata dall'uruguaiano, questa volta l'operazione dovrebbe andare in porto, ma quel che maggiormente interessa a Maldini è che si trovi una squadra per André Silva. Il portoghese è inevitabilmente l'ago di una bilancia che rischia di non trovare il giusto equilibrio. Mendes lo sta proponendo un po' ovunque e ha trovato una buona sponda nello Sporting Lisbona, ma l'attaccante rossonero non è convinto della destinazione e preferirebbe giocarsi le proprie carte a Milano. Nelle ultime ore è però spuntato lo Schalke 04. Anche i tedeschi non vanno oltre il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma è sempre André Silva a dover accettare la proposta. Tra oggi e domani, qualche che sia, la decisione sarà presa.