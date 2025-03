Milan, contro il Como si va verso il doppio mediano

Quella di San Siro contro la squadra di Fabregas, che in stagione ha fatto molto bene contro tutte le big, è quindi una partita da non sbagliare a tutti i costi e per affrontarla Conceicao sta valutando di mettere in campo una formazione più equilibrata e compatta in mezzo al campo: si va verso il doppio mediano. L'idea del tecnico portoghese è quella di schierare dal primo minuto accanto a Fofana Warren Bondo, che ha ben impressionato nel suo debutto in rossonero a Lecce. Con l'ex Monza titolare, Rejnders verrebbe avanzato nel ruolo di trequartista e avrebbe meno compiti di copertura potendo pensare di più alla fase offensiva.