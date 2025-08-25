Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Pisa-Roma si giocherà all'Arena Garibaldi in deroga

25 Ago 2025 - 17:47

"La Commissione convocata dalla prefettura di Pisa stamani ha riconosciuto l'enorme lavoro svolto in questi mesi all'Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30 agosto, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la serie A". Lo annuncia su Fb il sindaco di Pisa, Michele Conti. Il primo cittadino ha firmato la deroga necessaria per garantire lo svolgimento della prima partita casalinga dei nerazzurri davanti al pubblico di casa. L'impianto ha avuto bisogno di un significativo restyling per adeguarsi agli standard della serie A e oggi è arrivato il primo via libera ufficiale. Il club, precauzionalmente aveva indicato alla Lega lo stadio di Cagliari come impianto alternativo ma non ce ne sarà bisogno. Già nelle prossime settimane, infatti, approfittando anche della sosta del campionato per le gare della nazionale, saranno concluse le ultime finiture per consegnare lo stadio completamente rinnovato. "Nei prossimi giorni - ha proseguito Conti - saranno completati alcuni interventi. Per consentire l'avvio dell'iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa-Roma all'Arena Garibaldi. Con la nostra amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria". 

18:03
Inter, Sommer: "Chivu allenatore completo"
17:52
Serie A, Udinese-Verona. le formazioni ufficiali
17:47
Pisa-Roma si giocherà all'Arena Garibaldi in deroga
17:04
Grecia, due "italiani" convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali
Stadio San Siro
16:46
San Siro: ipotesi prezzo vendita più basso, critici Pd e Verdi