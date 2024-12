Milan: Conceiçao a Riyad con Leao e Pulisic, ma senza Chukwueze

Il Milan di Sergio Conceiçao, il primo dopo l'insediamento del tecnico al posto di Paulo Fonseca, è pronto a salire a bordo dell'aereo che porterà a Riyad per la Supercoppa Italiana. Nella semifinale che vedrà i rossoneri sfidare la Juventus di Thiago Motta, però, non ci sarà di sicuro Chukwueze che non partirà con la squadra a causa di una lesione muscolare. Il primo bollettino medico da Milanello dell'era Conceiçao, infatti, riporta la lesione del bicipite femorale sinistro per il nigeriano che sarà costretto a stare ai box per almeno dieci giorni.