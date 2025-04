Milan, Conceiçao: "Più equilibrati con la difesa a tre. Europa? Contano solo i risultati"

"Se è la più bella partita della mia gestione? La più bella vittoria deve ancora arrivare - ha aggiunto Conceiçao -. Theo Hernandez? Tutti sappiamo che a livello offensivo è uno dei più forti al mondo nel suo ruolo. Noi volevamo dargli più protezione e con questo sistema è più protetto. Abbiamo lavorato per far fare a Jovic movimenti per liberare spazio con spostamenti in profondità e incontro, abbiamo fatto questa scelta perché loro sono molto fisici e noi volevamo sfruttare la velocità. Un posto in Europa? Iniziamo a pensare giorno per giorno, non dobbiamo parlarne più. Contano solo i risultati, concentriamoci su quello", ha concluso Conceiçao.