Milan, con l’Atalanta tornano i titolari: Fonseca ancora con Musah a destra

Forse ci ha messo più del previsto, ma a inizio dicembre Paulo Fonseca sembra finalmente aver trovato il 'suo' Milan e dopo una settimana di "riposo" (nel 6-1 al Sassuolo hanno giocato quasi tutte le seconde linee) è pronto a confermarlo anche a Bergamo contro la lanciatissima Atalanta di Gasperini in un match che può rilanciare le ambizioni di alta classifica dei rossoneri. Innanzitutto, rientreranno regolarmente al proprio posto Maignan e Theo Hernandez, che erano assenti in Coppa Italia, e con loro torneranno dall'inizio anche Emerson, Gabbia, Thiaw, Pulisic e Morata. Senza dimenticare Leao, schierato più centralmente in queste ultime uscite per dare manforte allo spagnolo in area di rigore. Un nuovo assetto che, unito alla presenza di Musah sulla fascia di destra, sta dando più equilibrio alla squadra di Fonseca.