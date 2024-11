Milan: con la Juve tocca a Gabbia e Thiaw, ma Pulisic è in dubbio

In casa Milan prosegue il countdown in vista del big match contro la Juve. Ad eccezione degli infortunati Bennacer, Florenzi e Jovic, Fonseca ha potuto lavorare con tutto il gruppo squadra e da Milanello arrivano indicazioni abbastanza precise su quelle che potrebbero essere le scelte di formazione in difesa e in mediana, ma notizie ancora piuttosto incerte per quanto riguarda la trequarti. Soprattutto sulle condizioni di Pulisic. L'americano non è al meglio dopo aver preso un colpo, non si è allenato col resto della squadra negli ultimi due giorni ed è in dubbio per la gara di San Siro contro i bianconeri.