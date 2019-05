Milan, col Frosinone ecco la nuova maglia

17/05/2019

Grandi novità in casa Milan. Domenica a San Siro, nella sfida col Frosinone che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione in Champions League, i rossoneri presenteranno infatti ufficialmente le nuove maglie con cui disputeranno la prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club via Twitter, prendendo in contropiede quanti credevano che invece la nuova divisa firmata Puma sarebbe stata presentata in un evento speciale a fine mese. Strisce rossonere molto più sottili, la maglia 2019/2020 è un salto nel passato che riporta alla mente la divisa utilizzata nella stagione del centenario (1998-1999). Design girocollo per una maglia molto semplice, ma carica di storia.