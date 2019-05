Milan: Caldara operato a Villa Stuart

03/05/2019

Intervento riuscito, ora comincia il lungo lavoro di recupero. Mattia Caldara , come comunicato dal Milan , "è stato sottoposto in artroscopia alla ricostruzione con tendine rotuleo del legamento crociato anteriore. L'intervento, eseguito dal Prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale rossonero Mario Brozzi, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi".

Caldara, arrivato in estate dalla Juve, dopo l'apparizione in Europa League contro il Dudelange, una settimana fa nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha giocato la sua seconda partita da titolare di questa stagione, tormentata da cinque mesi di stop per guai muscolari prima e poi per un infortunio al tendine d'Achille. Sembrava fosse arrivato alla fine del tunnel e invece, purtroppo, ecco un altro grave infortunio, stavolta al legamento crociato del ginocchio. Per Gattuso un problema in più e un altro difensore in meno in un momento difficile e cruciale della stagione.