Milan, Calabria ai saluti: "Mi mancherà tutto, le ultime ore sono state difficili"

Davide Calabria non ha trattenuto la commozione lasciando Milanello in direzione di Bologna: "È difficile, mi mancherà tutto - le parole dell'ormai ex capitano del Milan ai cronisti che lo hanno intercettato in auto -. Sono contento di quello che ho vissuto qua. Ogni ricordo me lo porterò per sempre, sono grato di quello che ho vissuto al Milan e me lo porterò per sempre".