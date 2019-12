Milan, bufera Leao: fuma e brinda in discoteca dopo il 5-0 con l'Atalanta

PERIODO NERO

Non è un momento semplice in casa Milan, che domenica è stato travolto per 5-0 dall'Atalanta nell'ultimo match del 2019. A fare infuriare i tifosi, oltre alla pesante sconfitta, sono anche un paio di video spuntati sui social nelle ultime ore: in uno il protagonista è Rafael Leao (domenica titolare e sottotono a Bergamo), filmato in discoteca da un amico mentre fuma e brinda; nell'altro, invece, si vede Davide Calabria mentre canta Ligabue in un ristorante in provincia di Bergamo.

Due video che non sono affatto piaciuti a molti tifosi, che invocano maggiore rispetto e serietà in un momento complicato e dopo un 5-0 difficile da digerire. Calabria, in realtà, stava festeggiando il proprio compleanno (è nato il 6 dicembre ma ieri era il giorno della festa) con gli amici ma in tanti non hanno comunque gradito.

LEAO: "IL VIDEO È VECCHIO"